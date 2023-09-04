«الأرصاد»: عدم استقرار الطقس وسقوط أمطار على السواحل الشمالية

أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الاثنين، تبدأ توقعات سبتمبر بخصوص حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الأجوية، ما بين ارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة، وانخفاض مفاجئ أيضا على بعض مدن الجمهورية، تبدأ اليوم بسقوط الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بنسبة 20% على السواحل الغربية للبلاد.

نشاط للرياح وأمطار

وأوضحت الهيئة وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية للبلاد، بسرعات تصل لـ37 كيلومترا في الساعة، يصاحبها تكاثر للسحب المتوسطة الممطرة أحيانا، كما يسود طقس غائم جزئيا اليوم على كل من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري وشمال البلاد، مما يقلل الإحساس بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة، في حين يسود طقس مشمس على مصر الوسطى وصولا إلى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 33- 36.

- العاصمة الإدارية 33- 36.

- بنها 33- 36.

- دمنهور 33- 36.

- وادي النطرون 34- 37.

- كفر الشيخ 33- 36.

- المنصورة 33- 36.

- الزقازيق 34- 37.

- شبين الكوم 33- 36.

- طنطا 33- 36.

- دمياط 31- 34.

- بورسعيد 31 - 34.

- الإسماعيلية 35 - 36.

- السويس 35 - 36.

- العريش 31 - 34.

- رفح 30- 33.

- رأس سدر 34- 37.

- نخل 32- 34.

- كاترين 32- 34.

- الطور 33- 36.

- طابا 32- 34.

- شرم الشيخ 38- 41.

- الإسكندرية 31- 34.

- العلمين الجديدة 30- 33.

- مطروح 30 - 33.

- السلوم 30 - 33.

- سيوة 34 - 36.

- رأس غارب 38- 41.

- الغردقة 38- 41.

- سفاجا 37- 40.

- مرسى علم 38-41.

- شلاتين 39- 42.

- حلايب 35- 38.

- أبو رماد 35 - 38

- رأس حدربة 36- 39.

- الفيوم 35- 37.

- بني سويف 34- 36.

- المنيا 35- 37.

- أسيوط 35- 37.

- سوهاج 36- 38.

- قنا 40- 41.

- الأقصر 41- 42.

- أسوان 41 - 42.

- الوادي الجديد 39- 40.

- أبو سمبل 41 - 42.