طقس الـ72 ساعة المقبلة: موجة حارة تضرب البلاد وسقوط أمطار على السواحل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفي المساء، يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وترتفع نسب الرطوبة، لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، خاصة مطروح والسلوم على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح.

موجة حارة تتعرض لها البلاد

ومن المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة، أن تتعرض البلاد لموجة حارة اعتبارا من يوم الأربعاء، كما يستمر نشاط الرياح يومي الأربعاء والخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الاثنين 4-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 6-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.