طبيب نفسي يوضح سبب بكاء ماجد الكدواني بعد غناء ابنته له

أعدت الإعلامية إسعاد يونس مفاجأة للفنان ماجد الكدواني، خلال استضافتها له ببرنامج صاحبة السعادة، إذ أحضرت له ابنته «ساندرا»، والتي غنت أغنية «بنت أبويا»، لتدمع عينا الفنان ماجد الكدواني متأثرًا بهذه اللحظة.

تحدث الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، عن سبب بكاء الفنان ماجد الكدواني، بعد رؤيته لابنته وهي تغني له، إذ أدرك أن الطفلة الصغيرة، كبرت فجأة لتصبح امتدادًا له، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.