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«الوطن» تكرم الفنان عزيز مرقة في ندوة خاصة (صور)

كتب:

بسمة شطا
10:55 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن» يكرم الفنان عزيز مرقة

الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن» يكرم الفنان عزيز مرقة

كرم الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، الفنان عزيز مرقة، في ندوة خاصة، احتفالا بنجاحاته العديدة التي حققها مؤخرا من خلال عدة أعمال غنائية، وأهداه درع «الوطن».

عزيز مرقة في ندوة «الوطن» 

وخلال الندوة تحدث الفنان عزيز مرقة عن كواليس حفله الأخير الذي أقامه للمرة الأولى في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31، وأيضا عن أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا، وحققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

تطرق عزيز مرقة خلال الندوة، لكواليس دعم أسرته له في مجال الغناء، وكشف عن علاقة أولاده بالمزيكا.

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بقلم بسمة شطا