ليالى القلعة.. عزيز مرقة يحقق حلمه بالمشاركة لأول مرة في المهرجان

ليلة استثنائية جديدة من ليالى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الحادية والثلاثين، والتى شهدت مشاركة المطرب الأردنى عزيز مرقة لأول مرة بالمهرجان، حيث لاقى حفله إقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف الفئات والأعمار.

واستعرض عزيز مرقة على مسرح المحكى موسيقاه الخاصة التى تمزج أنماطاً فنية متعددة شملت الروك، الجاز، العربية وأطلق عليها اسم «الراز» ولامس بها نبض الشارع متناولاً عدداً من القضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة، وبلهجته الأردنية تغنى بـ«مين قال لك، وين ما تكونى، ضلك ابكى، يا سعد، سمعتك، رايحة، الله غالب، موالى، بنت الناس، بنت قوية، هى، يا باى، ما فى منك» كما قدم باللهجة المصرية «أحلى واحدة» وأحدث أعماله بعنوان «مجننانى».

المطرب الأردني: «أحب مصر وشعبها»

«حلمى تحقق بالغناء فى مهرجان القلعة».. هكذا كشف عزيز مرقة عن حلمه الذى نجح فى تحقيقه بالغناء على مسرح المحكى أمام الجمهور المصرى، مضيفاً: «وذلك من فرط حبى لمصر وشعبها، وسعادتى لا توصف بالغناء فى مهرجان القلعة وبالحضور الجماهيرى الكبير، وأود توجيه الشكر لقناة الحياة على نقلها فعاليات المهرجان للجمهور المصرى والعربى، وأتمنى مزيداً من النجاحات لمهرجان القلعة فى دوراته المقبلة».

وزفّ عزيز مرقة بشرى سارة لجمهوره عن اعتزامه الاتجاه للتمثيل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه حصل على ورشة خاصة للتدريب على التمثيل، وذلك كى يكون مُلماً بأبعاد المسألة على مستوى التكنيك ومدارس التمثيل.

نسمة عبدالعزيز: كنت متوترة بسبب تقديمي موسيقى شرقية جديدة لأول مرة

وفى سياق مختلف، قدّمت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز مجموعة من الألحان العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتتناسب مع آلة الماريمبا، وأبرزها «النصر، على رمش عيونها، عم صابر، وليم تل، حرمت أحبك، يونس، مافيا، 3 دقات، شنكلوه، الغزالة رايقة، هرمون السعادة، حلو المكان، كركشنجى، إيه اليوم الحلو ده، سهر الليالى»، وذلك إلى جانب فقرة الموسيقى الشعبية بمشاركة الريس كرم، كما صاحبها فى أحد الأعمال المطرب على الحريرى.

ومن جانبها، استعادت نسمة عبدالعزيز ذكريات مشاركتها فى أول دورة لها بالمهرجان قائلة: عزفت لمدة دقيقة وربع دقيقة تقريباً حينها، وها هى السنوات مرت لأشارك فى حفل مقام خصيصاً لى فى الدورة 31 لمهرجان القلعة.

وكشفت «نسمة» عن تقديمها موسيقى شرقية جديدة، تعمل عليها للمرة الأولى، وهو ما سبب لها شعوراً بالتوتر قبل الحفل، مؤكدة أنها تسعى دوماً إلى أن تكون واجهة مشرفة لمصر فى الخارج من خلال الحفلات التى تقدمها، وذلك من خلال دمج أنواع الموسيقى بشكل مميز.