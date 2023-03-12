«الاتصالات»: المرأة تواجه المخاطر الإلكترونية ضعف الرجل

قالت أسماء صابر، مدير مبادرة المواطنة الرقمية بوزارة الاتصالات، إنه يجب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الوعي بشكل كافٍ وحماية البيانات الشخصية والخصوصيات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ للحماية من المخاطر التي قد يتعرض لها البعض.

وأضافت «صابر»، أنّ الوزارة تعمل على منصة «وعي» خصوصًا أنّه لا يوجد جهة بمصر تعمل على المخاطر الرقمية والتهديدات الإلكترونية والمساندة والقنوات الداعمة لكل من يتعرض لمخاطر المنصات الرقمية، لذا تهدف الوزارة لتجميع كل ذلك بجهة واحدة، لذا جارٍ بناء هذه المنصة بالوازارة وتزويدها بالمحتوى باللغة العربية.

المحتويات الرقمية التي تعمل باللغة العربية

وأضافت مدير مبادرة المواطنة الرقمية بوزارة الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن المحتويات الرقمية التي تعمل باللغة العربية ويكون موثوق بها قليلة للغاية ولكنها متاحة على منصة وعي، حيث يتم استهداف فئات الأطفال من عمر 6 أعوام حتى 11 عامًا، ومن 11 عاما حتى 15 عاما وفئة الشباب والمرأة، وكبار السن أيضا، موضحة أن المرأة تواجه المخاطر الالكترونية ضعف الرجل، لأنّها تتأثر نفسيًا ولا تفضل السير بالطرق القانونية لأخذ حقها، وتكتفي فقط بالبلوك وقفل حسابها، فالمرأة أكثر هشاشة، بجانب عدم مساندة المجتمع لها.

المرأة بمصر تستخدم المنصات الرقمية بكثافة

وتابعت مدير مبادرة المواطنة الرقمية بوزارة الاتصالات، بأنّ المرأة بمصر تستخدم المنصات الرقمية بكثافة مع وجود تسول إلكتروني وابتزاز وغيرها من الطرق، مؤكدة أنّ الإنترنت عالم غير آمن، ولا يوجد به خصوصية وما يتم تداوله ومشاركته على الإنترنت لا يسهل مسحه مرة أخرى.