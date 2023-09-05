أعلى 10 حدود رصيد للمحافظ الإلكترونية في البنوك المصرية.. تعرف عليها

توفر البنوك المصرية المحافظ الإلكترونية التي تساعد الشخص في المدفوعات اليومية على مدار اليوم من أي مكان بسهولة وأمان، كما أن الخدمة تكون متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك، لذا ترصد «الوطن» في السطور التالية أعلى 10 محافظ إلكترونية في البنوك المصرية في حدود الائتمان (الحد الأدنى للرصيد).

البنك الأهلي المصري

المحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي المصري والتي يطلق عليها الأهلي فون كاش، يكون الحد الأقصى للرصيد 50 ألف جنيه.

بنك الإسكندرية

محفظتي في بنك الإسكندرية الحد الأقصى للرصيد 100 ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

المحفظة سمارت من البنك التجاري الدولي، يكون الحد الأقصى للرصيد 100 ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

فلوسي فون في بنك التعمير والإسكان، يكون الحد الأقصى للرصيد 50 ألف جنيه.

بنك القاهرة

محفظة قاهرة كاش، يكون الحد الأقصى للرصيد 100 ألف جنيه.

البنك الأهلي المتحد

محفظة EPOCKET يكون الحد الأقصى للرصيد 100 ألف جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي

مصاريفي عالطاير من مصرف أبوظبي الإسلامي يكون الحد الأقصى للرصيد 50 ألف جنيه.

بنك قطر الوطني الأهلي

محفظة QNB الأهلي الإلكترونية، الحد الأقصى للرصيد 50 ألف جنيه.

بنك أبوظبي

محفظة وقتي من بنك أبوظبي، يكون الحد الأقصى للرصيد 50 ألف جنيه.

بنك SAIB

محفظة SAIB، الحد الأقصى للرصيد 100 ألف جنيه.