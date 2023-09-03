يمكن للأشخاص معرفة سعر وخطوات طلب تأشيرة العمرة الإلكترونية للافراد 1445 بأسهل الخطوات، عن طريق اللجوء إلى تطبيق وموقع «نسك» الإلكتروني، وتأتي هذه التأشيرة في ظل الجهود السعودية لتمكين المسلمين من القدوم إلى المملكة للعمل على أداء مناسك العمرة، ضمن رؤية السعودية 2030.

مميزات سعر وخطوات طلب تأشيرة العمرة الإلكترونية للافراد 1445

تتيح تأشيرة العمرة الإلكترونية للافراد 1445 إمكانية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بجانب عدة معلومات إثرائية وخرائط تفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وتتيح هذه التأشيرة زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. خطوات طلب تأشيرة العمرة الإلكترونية للافراد 1445

ويمكن استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023، وبالتحديد استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر من خلال الخطوات التالية:

1- أدخل منصة «نسك» من هنـــــــــــا.

2- الضغط على «التقديم على التأشيرة»

3- قم باختيار جنسيتك أو البحث عنها.

4- ثم تحدد ما (إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن)، أو ما (إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا) من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا»:

- في حالة الإجابة بـ«نعم» على أحد الخياران السابقين، أو كلاهما سيظهر لك خياران: «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة»، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

- في حالة الإجابة بـ«لا» على كلا الخيارين السابقين، سيظهر لك خيار واحد «الحصول على التأشيرة من خلال باقة».

5- ستجد هذه الرسالة: «يحق لك استخراج تأشيرة عمرة وبسهولة من خلال التقديم على أحد مزودي الخدمات المعتمدين أو من خلال زيارة إحدى وكالات السفر المعتمدة المحلية لديك لحجز حملة العمرة».

6- اختيار الموسم ونوع الباقة

(الموسم): لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب لك الذي ستختاره.

(نوع الباقة): وستحدد منها إحدى الباقات الثلاث: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.