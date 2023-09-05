عزيز مرقة عن حفله بمهرجان القلعة: مفتاح الفن في مصر.. والغناء فيه أحد أحلامي

كشف الفنان الأردني عزيز مرقة، عن سعادته الكبيرة بمشاركتة للمرة الأولى في فعاليات مهرجان القلعة بدورته الـ31، وذلك خلال ندوة جريدة «الوطن».

عزيز مرقة يكشف عن كواليس حفله في مهرجان القلعة

قال الفنان عزيز مرقة: «مصر ليها مفاتيح في الفن، ودايما مهرجان القلعة هو واحد من المفاتيح دي، ومكنش ليا حظ إني أشارك قبل كده في المهرجان، ولما شاركت شوفت بعيني طبيعة الجمهور بتاعه عاملة ازاي لأنه بيبقى من كل فئات المجتمع، وده خلاني أشعر بمسؤولية كبيرة إني ازاي أقدر أرضي كل الأذواق الموجودة هناك».

وتابع عزيز مرقة، بأن المشاركة في مهرجان القلعة كانت أحد أحلامه، وأنه شعر بأنه قدم شيئا مهما عندما رأى ردود الفعل على الواتساب الخاص بعائلته، خاصة أنه من أصول كردية، والحفل كان مقاما في قلعة صلاح الدين.