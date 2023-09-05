ماجد الكدواني: «والدي مات قبل العيد بيومين وحسيت ساعتها إني لوحدي»

استعاد الفنان ماجد الكدواني، ذكرياته وقت تصوير الخاصة بمسرحية «بلو» كانت عام 1995 في الأيام الأولى في حياة ابنته ساندرا بعد ولادتها، مشيرا إلى أنها من الأعمال المهمة، حيث شارك بها فريد شوقي وفاروق الفيشاوي، وسمير صبري، وسماح أنور، مضيفا: «كنا في مسرح مصر، كنا واخدين قاعة في مسرح عصام السيد».

هالة فاخر من أعمدة الفن

وأشاد الكدواني خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة تقديم الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على فضائية DMC، بالفنانة هالة فاخرلأنها من أعمدة الفن، مضيفا أن فيلم عفاريت الأسفلت كان عام 1996، وكان أول عمل سينمائي يشارك به، «عشت أيام رهيبة، في ذلك الوقت كان أول مرة أشوف الفنان محمود حميدة».

وفاة والد الكدواني

وتابع: «والدي توفي 20 أبريل 1995، كان قبل العيد الكبير بيومين وكانت فترة صعبة جدا عليا، وبعد وفاة والدي بـ48 ساعة بدأت استوعب وكانت أول مرة أحسن إني لوحدي، وصورت بعد كده مع الفنان محمود حميدة وكان بيضربني في المشهد، في الوقت ده الناس فكرت إنه بيضربني بجد، والمشهد أثر في نفسي».