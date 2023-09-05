إسعاد يونس: حلقة ماجد الكدواني كانت «تريند».. وصوت ابنته ساندرا رائع 

أشادت الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، بصوت ساندرا ماجد الكدواني الرائع، والتي تسببت في خروج الحلقة بهذا الشكل، قائلة: «صوت رائع، وهي متدربة على صوتها كثير، وكانت بتغني حاجات غربي ومصري وشرقي، صوتها حلو أوي الحقيقة».

حلقة ماجد الكدواني كانت تريند على جوجل «نمبر 1»

وأضافت إسعاد يونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، اليوم: «الحلقة الثانية التي ستذاع اليوم تحمل الكثير من المفاجآت، بس مش بنفس قوة حلقة أمس، والحركة اللي حصلت فيها، إحنا كنا تريند على جوجل نمبر 1، وعلى تويتر وعلى فيس بوك».