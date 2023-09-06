محمد محسن: متحمس لأغنية «ضي الجمر» باللهجة الليبية

قال الفنان محمد محسن، إنه متحمس لغناء أغنية «ضي الجمر»، وهي باللهجة الليبية، ومنتظر رد فعل الجمهور على أغانيه الجديدة «تجاوز، نسيان»، وذكر أن هذه النسخة من مهرجان القلعة تشهد حضور المايسترو، بجانب الفنان لأول مرة بعد موافقة دار الأوبرا.

محمد محسن وعبير نعمة على مسرح واحد

وأوضح «محسن» خلال استضافته على شاشة الحياة مع الإعلامية منى المراغي، أن هذه النسخة هي أول مرة تجمع بينه وبين الفنانة عبير نعمة في نفس اليوم «صديقة عزيزة، بحب صوتها جدا، ونفس البرج بتاعي، برج التور، وأن جمهورنا متشابه يحب الغني الأصيل جمهور مثقف واعي اللي بيدور على اللحن الجميل، وأننا هذا الزمن نحتاج للألحان تبقى في أذهان الجمهور لأطول فترة».

مصر جواز المرور لأي فنان عربي عاوز يتشهر

وتابع أنه لا يخاف من كونه يستخدم أكثر من لهجة في أغانيه لأن الجمهور المصري حاضن للفن من كل الدول العربية «مصر جواز المرور لأي فنان عربي عاوز يتشهر».