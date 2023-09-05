محمد محسن وعبير نعمة يحييان الليلة الـ12 من حفلات مهرجان القلعة

ينتظر جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الليلة الـ12 من فعاليات الدورة الـ31 التي تستمر حتى 7 سبتمبر الجاري، وتقدم الفنانة اللبنانية عبير نعمة، الفقرة الغنائية الأولى في الحفل، الذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، ويذاع على قناة «الحياة» مباشرة.

وفي تمام الساعة العاشرة مساء، يبدأ الفنان محمد محسن فقرته الغنائية، بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور.

تفاصيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ونجح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31 منذ انطلاق فعالياته في 25 أغسطس الماضي، في إقامة مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية والموسيقية الناجحة لأبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وتشهد الأيام المقبلة من المهرجان، عددا من الحفلات للفنانين نسمة محجوب، لينا شاماميان وكورال وأوركسترا مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، بينما يختتم الموسيقار عمر خيرت فعاليات الدورة الحالية من المهرجان يوم الخميس 7 سبتمبر.