اللبنانية عبير نعمة تشدو لأول مرة في مهرجان القلعة (صور)

أحيت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، الفاصل الأول من حفل الليلة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

حفل عبير نعمة بمهرجان القلعة

وقدمت عبير نعمة خلال حفلها لأول مرة في القلعة، بمصاحبة أوركسترا سيني السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة من أعمالها الحديثة، ومنها: «بعدني حبك، بلا ما نحس، ‘عمل ناسيني، بصراحة، قصتنا»، إضافة إلى باقة من تراث الطرب منها: «إفرح يا قلبي، إمتى هتعرف، وطلعت يا محلا نورها».

ويختتم مهرجان القلعة يوم الخميس المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري.