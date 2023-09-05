محمد محسن يبدأ حفله في مهرجان القلعة بأغنية «حكاية حب»

بدأ الفنان محمد محسن، حفله بمهرجان محكى القلعة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغناء فى نسخته الـ31، بأغنية «حكاية حب»، وسط ترحاب شديد من الجمهور.

حفل محمد محسن بمهرجان القلعة

قدم محسن خلال حفله مختارات من أغانيه منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب، إلى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب.

ختام مهرجان القلعة الخميس المقبل

يقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى يوم الخميس المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري.