اليوم ينتهي في ساعة ونصف.. كيف يصلي ويصوم رواد الفضاء خارج الأرض؟

عاد طاقم مهمة «كرو-6» إلى الأرض بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد إنجازه أول مهمة عربية في تاريخ الفضاء، وشارك في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده بمحطة الفضاء الدولية، ضمن رحلة استمرت 6 أشهر، وهبطت مركبة الفضاء «دراجون» في البحر بالقرب من ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومع عودة النيادي إلى الأرض ربما لم نتخيل كيف كان يؤدي الشعائر والعبادات بسبب الظروف المختلفة في الفضاء وتحديدا الصيام والصلاة، لاختلاف التوقيتات عن الأرض بالإضافة إلى تحرك المحطة الفضائية بسرعة كبيرة في الفضاء للدوران حول الأرض.

16 شروقا في اليوم الواحد

يعتبر الصيام في الفضاء تحديًا كبيرًا، لأسبابٍ عدة من بينها أنّ رواد الفضاء سيشهدون نحو 16 شروقًا، و16 غروبًا، في اليوم الاعتيادي للأرض المقدر بـ24 ساعة، ما يجعل تحديد توقيت صيام وصلاة رائد الفضاء تحديًا كبيرًا، بحسب الموقع الرسمي لوكالة الفضاء الدولية «ناسا».

وذكرت «ناسا» أنّ متوسط سرعة المحطة الدولية في الفضاء تبلغ نحو 27.6 ألف كيلومتر في الساعة، إذ تكمل دورة كاملة في مدارها حول الأرض كل 90 دقيقة تقريبًا أي كل ساعة ونصف، ما يعني أنّها تتعرض إلى الشروق والغروب نحو 16 مرة في اليوم الواحد.

عدد الصلوات بمحطة الفضاء الدولية في الـ24 ساعة

وبمعدل سرعة المحطة الدولي سيصلي رائد الفضاء على متن تلك المحطة كل 90 دقيقة نحو خمس صلوات، أي ما يساوي 80 صلاة خلال يومنا على الأرض، وسيصوم نحو 45 دقيقة مقدار نهاره بالمحطة في الفضاء، ثم يفطر نحو 45 دقيقة مقدار الليل، وعلى مدار الـ24 ساعة بالمحطة الدولية نحو 30 مرة وذلك باعتبار أن كل 90 دقيقة يوما كاملا في المحطة الدولية.

المدة الزمنية لصيام شهر رمضان كاملا

وبجسب الأرقام التي نشرته «ناسا»، فإن الزمن المقدر لصيام شهر رمضان في الفضاء يبلغ 45 ساعة فقط، أي ما يقارب يومين من الأيام على الأرض.

فتاوى الفضاء في الصوم

في 2007، اجتمع العلماء المسلمون في ماليزيا من أجل إصدار كتيب إرشادات لرواد الفضاء المسلمين بعد انطلاق رائد الفضاء الماليزي شيخ مظفر للفضاء، خصوصا أن رحلته تزامنت مع شهر رمضان الكريم، ورغم أن «مظفر» قرر استخدام رخصة السفر، فإن العلماء توصلوا لحلول عدة بينها جواز الإمساك عن الطعام مع موعد أذان الفجر في مكة، أو الصيام طبقًا لمواقيت جرينتش، أو الصوم طبقًا لأقرب موعد من الأرض، إضافة إلى اعتبار الرائد في حالة سفر وجواز استخدامه رخصة للفطر، بحسب ما ذكرته CNN.

الصلاة في الفضاء

تقاس مواقيت الصلاة بتوقيت الفجر والمغرب، باختيار بقعة من الأرض يقاس عليها زمنيًا بزمن مواقيت الصلاة، أما القبلة فقد وُضع قياس بالتعاون مع وكالة الفضاء الماليزية لتحديد اتجاه مكة، لكن عندما يتعذر التوجه إلى مكة نتيجة للدوران حول الأرض، يتجه رائد الفضاء للأرض مباشرة ويُصلي.