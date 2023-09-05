أول تعليق من عائلة رائد الفضاء سلطان النيادي بعد عودته إلى الأرض (خاص)

عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، صباح أمس، برفقة طاقم Crew 6، بعد إنجازه أول مهمة عربية بتاريخ الفضاء، إذ هبطت مركبة الفضاء دراجون في البحر بالقرب في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن رحلته التي استمرت 6 أشهر.

متى سيعود رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الإمارات؟

من جهتها، حصلت «الوطن» على أول تعليق من عائلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بعد عودته إلى كوكب الأرض، حيث قال راشد النيادي، ابن عمه: «نحمد الله على عودة سلطان إلى الأرض حيث تم نقله برفقة رواد الفضاء مباشرة إلى المستشفى للخضوع للفحوصات اللازمة، ومرحلة تأهيل ستستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وبعدها سيعود إلى أرض الوطن بإذن الله».

وأضاف راشد النيادي، في تصريحات لـ«الوطن»: «كل أفراد العائلة طوال هذه الفترة تتابع سلطان خلال تواجده في محطة الفضاء الدولية ونشعر بالفخر والاعتزاز لما يقدمه لنا كل يوم من معلومات حول عالم الفضاء، أما خلال عودته كنا نترقب وصوله سالما ولا أستطيع أن أصف لكم حجم مشاعرنا عند رؤيته يخرج من المركبة الفضائية».

راشد النيادي: العائلة فخوره بما قدمه سلطان في مجال الفضاء

وتابع راشد النيادي: «عودة سلطان تعد إنجازا كبيرا للأمة العربية ونتطلع إلى إنجازات أكبر، حيث إنّ سلطان النيادي هو البداية مستقبل مشرق لأمتنا بإذن الله».

كانت «الوطن» تواصلت مع «الوطن» تواصل مع أحد أفراد عائلة رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، حيث رووا تفاصيل رحلته إلى الفضاء، واتصاله بهم من خارج كوكب الأرض.

سلطان النيادي حلم بالفضاء منذ طفولته

وقالت عائلة سلطان النيادي، لـ«الوطن»: «هذا الإنجاز الكبير تفخر به عائلته وأقاربه، سلطان كان مثل أي طفل في صغره كان لديه حلم ورأى أنه عالم فضاء، وظل يحلم ويعمل على تطوير نفسه ومهاراته، لقد كنا نحلم بعالم الفضاء ونتخيل الكواكب، ونقوم بالنظر إلى السماء ونتسابق في عد النجوم».