عاجل.. مفاجأة جديدة لـ محمد صلاح يفجرها زميله في ليفربول حول رحيله

ما زال مصير النجم المصري محمد صلاح، هو الحدث الذي يشغل اهتمام الجماهير المصرية والعربية، وذلك في ظل إصرار فريق اتحاد جدة السعودي على التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تمسك نادي ليفربول ببقاء الجناح الدولي لمدة موسم آخر على الأقل داخل صفوف الريدز، وهذا ما أكده دومينيك سوبوسلاي، زميله بالفريق، ويورجن كلوب، المدير الفني.

سوبوسلاي: محمد صلاح يريد البقاء في ليفربول.. ونحتاج لـ لاعب مثله

حاول فريق ليفربول وضع حدا للشائعات المنتشرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة؛ إذ خرج دومينيك سوبوسلاي ليتحدث في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس، عقب مواجهة أستون فيلا، حول استمرار محمد صلاح في صفوف الريدز، قائلا: «نحن سعداء حقًا برؤيته يبقى، نحن نتحدث مع بعضنا البعض بالطبع، لكنه يريد البقاء، يريد أن يكون هنا معنا، نحن سعداء للغاية وهو لاعب كبير، نحتاج لشخص مثله في الفريق».

تصريحات سوبوسلاي منحت الثقة لجماهير ليفربول، في الحفاظ على نجم الريدز الأول خلال السنوات الماضية، ليخرج يورجن كلوب ويؤكد بقاء الفرعون مع الفريق الإنجليزي.

يورجن كلوب: محمد صلاح لا يحتاج لإخباري أنه لن يرح

لوقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي عقب الانتصار على أستون فيلا، عن محمد صلاح: «لم يخبرني بأي شيء، لم يكن مضطرًا إلى ذلك، إنه لاعبنا ويريد اللعب هنا».

وأضاف المدرب الألماني: «لم يُظهر صلاح أي شيء سوى التركيز على هذه المباراة، وأنا سعيد بأنه في فريقي، اللاعب ليس في حاجة للحضور إلى مكتبي ليخبرني أنه لن يرحل عن الفريق».

وتابع: «بالنسبة لي لم يكن هناك موضوع من الأساس، بصراحة عدا أسئلتكم، موقفنا كما هو لم يتغير، محمد صلاح ليس للبيع».