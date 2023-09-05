بسبب الأهلي.. اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض خيالي جديد لضم محمد صلاح

48 ساعة مهلة أخيرة أمام نادي اتحاد جدة السعودي، لإنهاء ملف وصول محمد صلاح نجم ليفربول، إلى صفوف «النمور»، في الميركاتو الصيفي الجاري، ورغم تأكيدات المدرب الألماني يورجن كلوب، على عدم التفريط في الفرعون المصري، إلا أن قرعة كأس العالم للأندية، التي تقام في ديسمبر الجاري، قد تجبر النادي السعودي على إعادة المفاوضات ورفع المقابل المادي للصفقة.

اتحاد جدة في طريق الأهلي بمونديال الأندية

طريق اتحاد جدة سيكون صعبا في كأس العالم للأندية، بعدما أوقعته القرعة في طريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بضربة البداية بالمسابقة العالمية، وفي حال انتصاره سيواجه الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

جماهير اتحاد جدة لا تزال غاضبة حيال تحركات إدارة النادي البطئية لتدعيم صفوف الفريق السعودي، خاصة أنه لا يزال يحتاج إلى إضافات جديدة على مستوى بعض المراكز، منها الجناح الأيمن، الأمر الذي سيفتح ملف التعاقد مع الفرعون المصري مجددًا، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي بشكل رسمي.

اتحاد جدة لن يكل أو يمل في محاولات استقطاب محمد صلاح إلى صفوف الفريق، إذ يستعد لتقديم عرض رسمي جديد قبل ساعات من إغلاق الميركاتو، الذي ينتهي الخميس المقبل، في محاولة أخيرة للضغط على إدارة النادي بالأموال، للتخلي عن محمد صلاح، من خلال تقديم عرض يفوق الـ170 مليون إسترليني، إلى جانب راتب يجعل الفرعون المصري الأعلى راتبًا في العالم.

ويخطط اتحاد جدة، لمنح محمد صلاح نسبة من مبيعات قمصانه، حال الموافقة على إتمام الصفقة، إلى جانب حصوله على مكافأة حال انتصاره في أي لقاء، قدرها 55 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب حصوله على منصب سفير 3 شركات سعودية كبرى، مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني من كل شركة، ورفع قيمة الراتب إلى 2 مليون و450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.