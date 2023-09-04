كيف ظهر محمد صلاح في احتفال موسيماني المفاجئ بعيد ميلاد زوجته؟ (صور)

على طريقته الخاصة، فاجأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، زوجته ووكيلة أعماله مويرا ثاجالي، بعيد ميلادها، ولكن يبدو أن كرة القدم لا تفارق العائلة حتى في المناسبات الخاصة.

كيف ظهر محمد صلاح في احتفال موسيماني بعيد ميلاد زوجته؟

ظهرت زوجة موسيماني، التي لعبت دورا محوريا في رحيله عن القلعة الحمراء، لخوض تجربة مختلفة في السعودية من بوابة أهلي جدة السعودي الذي عاد به إلى دوري الأضواء مجددا، وهي تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها وعدد من أصدقائهم، وذلك بنشر صور من الاحتفال عبر حسابها على «انستجرام».

عائلة موسيماني تتابع مباراة ليفربول خلال الاحتفال بعيد الميلاد

المفارقة أن الصور أظهرت متابعة الحاضرين لمباراة ليفربول الذي يلعب في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، أمام أستون فيلا في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حسمها الريدز بثلاثية نظيفة، في أمسية ختمها «مو صلاح» بالهدف الأخير.

وتصادف موعد المباراة التي تألق خلالها محمد صلاح، مع احتفال عائلة موسيماني بعيد الميلاد، ليظهر اهتمام الحاضرين بمتابعة المباراة خلال الحفل، في ظل اهتمامهم الكبير بكرة القدم.

ورحل موسيماني عن تدريب أهلي جدة السعودي، بعد نجاحه في مهمة العودة به إلى الدوري الممتاز، ليبدأ تجربة جديدة على رأس القيادة الفنية لفريق الوحدة الإماراتي، وذلك بعد موسمين من تسجيل بصمته في الدوري المصري من بوابة نادي القرن الأفريقي، الذي توج معه بـ5 ألقاب، منها لقبي دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.