محكمة فرنسية ترفض طلب لجوء مؤسس ويكيليكس: يواجه 175 سنة سجن

رفضت محكمة الفرنسية، طلب جوليان أسانج، رئيس ومؤسس موقع ويكيليكس، المحتجز في سجن في لندن، بمنحه اللجوء السياسي في فرنسا.

القانون الفرنسي يتطلب وجود طلب اللجوء على الأراضي الوطنية

ونقلت «سبوتنيك» بيان المحكمة والذي جاء فيه أسباب رفض منحه اللجوء السياسي، حيث إن شروط تقييد حريته لا تسمح بإصدار استثناء من القانون الفرنسي الذي يتطلب وجود طلب اللجوء على الأراضي الوطنية أو أراضي الاتحاد الأوروبي.

وكانت جمعية روبن دي لوا قد قدمت طلبا، مارس الماضي، للسماح لمؤسس موقع ويكيليكس بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي، على الرغم من هذه القاعدة التي تشترط وجوده على الأراضي الفرنسية.

يواجه أسانج تهمًا تصل عقوبتها إلى 175 عامًا

ودعت الجمعية وزير العدالة الفرنسي إريك دوبون-موريتي، الذي كان محامي أسانج السابق، للتدخل في هذا الأمر مؤكدة أنها لن تقدم استئنافًا ضد قرار المحكمة.

وأسانج هو صحفي استرالي يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى السجن 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهم التسريبات الكبيرة للمعلومات السرية بسبب نشره على موقع ويكيليكس، مقطع فيديو سري للجيش الأمريكي يظهر لحظة مقتل عدد لا يقل عن 18 مدنيًا بعد هجوم لطائرة هليكوبتر أمريكية في بغداد في عام 2007، ثم نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية.