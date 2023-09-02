عادل حمودة: موقع «ويكيليكس» يحتوي على 10 ملايين وثيقة رسمية محظورة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه في عام 2006 أسس جوليان أسانج موقع ويكيليكس، وهو موقع عبارة عن مكتبة على الإنترنت للوثائق السرية المسربة، وحاليا يحتوي الموقع على أكثر من عشرة ملايين وثيقة رسمية محظورة.

وثائق سرية عن عمليات الولايات المتحدة

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معظم الوثائق مرتبطة بالولايات المتحدة وبها تسريبات تتعلق بالحرب والتجسس والفساد، وفي عام 2010 نشر موقع ويكيليكس وثائق سرية عن عمليات الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق.

وتابع: «تضمن التسريب أكثر من 391 ألف تقرير ميداني عن الجيش الأمريكي في العراق من 2004 إلى 2009، كشف الموقع التسجيلات المسربة عن مقتل 150 ألف عراقي نصفهم من المدنيين، تجاوزت التسريبات الأمريكية في العراق التسريبات الأمريكية في أفغانستان».

وواصل: «تسريبات الحرب الأمريكية في أفغانستان نشرتها ويكيليكس في 25 يوليو 2010، التسريبات كانت سجلات بها 91 ألف وثيقة حربية سرية، غطت الوثائق المسربة الفترة ما بين يناير 2004 وديسمبر 2009».

تصاعد موجات قتل المدنيين

واستكمل: «كشفت التسريبات عن تصاعد موجات قتل المدنيين وزيادة هجمات طالبان، وصفت صحيفة نيويورك تايمز التسريبات بأنها أرشيف مدته ست سنوات من الوثائق العسكرية السرية التي تقدم صورة قاتمة عن الحرب الأفغانية».

واختتم: «وصفتها صحيفة الجارديان بأنها واحدة من أكبر التسريبات في تاريخ الجيش الأمريكي».