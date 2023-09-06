تحركات عاجلة ورسالة بنزيما.. طوارئ في اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة

بمجرد الإعلان عن قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، والتي أوقعت الأهلي في مواجهة محتملة مع اتحاد جدة السعودي في ربع النهائي، حتى وانتفض الأخير استعدادا للبطولة.

تحركات عاجلة في اتحاد جدة لتدعيم الفريق قبل مواجهة الأهلي المحتملة في كأس العالم

ويبدو أن اتحاد جدة الذي بات يعج بنجوم الصف الأول في العالم، وعلى رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، بدأ التحرك استعدادا للمواجهة المحتملة أمام بطل دوري أبطال أفريقيا، والذي سيواجهه حال تخطيه عقبة أوكلاند سيتي في المباراة الأولى.

ومع محاولات الرمق الأخير للفريق السعودي لضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل 24 ساعة فقط من إغلاق باب القيد في الميركاتو السعودي المحدد له 7 سبتمبر الجاري، طالب النادي نظيره الهلال بضم سالم الدوسري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

لم تتوقف تدعيمات اتحاد جدة استعدادا لكأس العالم للأندية عند هذا الحد، بل امتدت للدخول في صراع مع أهلي جدة، للحصول على خدمات لاعب الاتفاق الشاب فيصل الغامدي، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

رسالة كريم بنزيما لجماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

في المقابل، يبدو أن كريم بنزيما الذي ظهر في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية مرتديا الزي السعودي التقليدي، يسعى لتحقيق أول إنجاز رفقة فريقه الجديد، حيث وجه رسالة إلى جماهير ناديه على هامش القرعة.

«نطمح للتتويج بكأس العالم»، كانت هذه الكلمات هي ملخص رسالة بنزيما التي طالب خلالها جماهير اتحاد جدة بمساندة الفريق، مؤكدا أن طموح الجميع هو الظفر باللقب العالمي، في ظل امتلاك الفريق للعديد من النجوم في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب إقصاء الأهلي من الدور ربع النهائي حال تخطي عقبة أوكلاند سيتي.