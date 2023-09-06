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بريطانيا تصنف فاجنر مجموعة إرهابية مثل داعش والقاعدة

كتب:

أحمد حامد دياب
06:58 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
مجموعة فاجنر الروسية العسكرية

مجموعة فاجنر الروسية العسكرية

ذكرت تقارير إعلامية أن بريطانيا قررت حظر المجموعة العسكرية الروسية فاجنر، باعتبارها منظمة إرهابية، وستعرض مسودة قرار حظر مجموعة فاجنر بموجب القانون على البرلمان لاقرارها. 

بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاجنر منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب

نقلت «سكاي نيوز» تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لصحيفة «ديلي ميل» أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاجنر منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن ذلك يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي داعش والقاعدة، مضيفة «فاجنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج».

وزيرة الخارجية البريطانية تتهم مجموعة فاجنر بالتورط في أعمال قتل همجي ونهب وتعذيب

واتهمت وزيرة الخارجية البريطانية مجموعة فاجنر بالتورط في أعمال قتل همجي ونهب وتعذيب، معتبرة أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا تشكل تهديدا للأمن العالمي.

وفرضت بريطانيا عقوبات على قائد مجموعة فاجنر ومؤسسها يفجيني بريجوجين الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة شمال موسكو مع عدد من رجاله وموظفيه وطاقم طائرته.

 

 

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