بعد غلق باب تسجيل الرغبات فى المرحلة الثالثة للتنسيق مساء أمس الجمعة، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة التنسيق، استعدادا للعام الجامعي، وبدأ تسجيل الرغبات فى المرحلة الثالثة لتنسيق للجامعات الثلاثين من أغسطس، وانتهى أمس الجمعة الأول من سبتمبر بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة والناجحين في امتحانات الثانوية العامة دور أول من المتخلفين عن تسجيل الرغبات.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالى خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ضمن الخدمات التى تقدمها للقراء.

وجاءت خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كالتالي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة

- الضغط على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

- إدخال كل البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- تظهر نتيجة الطالب في تنسيق المرحلة الثالثة فور الإعلان عن ظهورها

- يطبع الطالب بطاقة التشريح لتقديمها للكلية المقرر التحاقه بها.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

يشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أعلنت أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالث للناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، حتى تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى خلال الأسبوع الجارى وذلك وفقا لوزارة التربية والتعليم .