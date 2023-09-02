موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2023.. التفاصيل كاملة

كشف السيد عطا، رئيس التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2023 للناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة وكذلك الدور الثاني، موضحا أن إعلانها سيكون عقب الانتهاء من تنسيق طلاب الدور الثاني للناجحين في امتحانات الثانوية.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن اللجنة العليا للتنسيق لم تحدد موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2023، نظرا لارتباطها بموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ومن ثم بدء تنسيق الطلاب الناجحين، وأنه فور الانتهاء من أعمال التسجيل لتلك المرحلة تبدأ اللجنة العليا للتنسيق في أعمال فرز الرغبات ووضع الحدود الدنيا للكليات.

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم، لأن هناك أماكن متوفرة كثيرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة في الجامعات والمعاهد الحكومية، لافتا إلى أن عملية التوزيع للطلاب على الكليات المختلفة تتم إلكترونيا ووفقا للأعداد المقرر قبولها في الكليات، مؤكدا أن مكتب تنسيق الجامعات الحكومية ومقره جامعة عين شمس وفروعه مستمر في استقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور عن التنسيق وأعماله والإجابة عن كل تساؤلاتهم.