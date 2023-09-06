لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة.. جامعات أهلية وخاصة تقبل من 55% فأكثر

ينتظر طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، إعلان وزارة التعليم العالي، فتح التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات خلال الساعات المقبلة، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، وحتى يستطيع الطلاب التقديم في الكليات أو المعاهد العليا والمتوسطة المتاحة في الجامعات والمعاهد الحكومية بالمرحلة الثالثة.

وتسعى شريحة من طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، للالتحاق بإحدى الجامعات الأهلية التابعة لوزارة التعليم العالي أو إحدى الجامعات الخاصة، ومنها كليات تكنولوجيا العلوم الصحية واللغات والترجمة.

جامعات أهلية وخاصة تقبل من 55% فأكثر

أتاحت وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لطلاب الثانوية العامة نحو 14 كلية مختلفة التخصصات، تقبل من مجموع 55% فأكثر، بحيث يكون الاختيار واسعا أمام الطلبة، وهي كما يلي.

- إعلام.

- ترجمة ولغات.

- التكنولوحيا الحيوية.

- تكنولوجيا العلوم الصحية.

- العلوم الأساسية.

- الفنون التطبيقية.

- الاقتصاد والأدارة.

- التربية.

- العلوم الاجتماعية.

- السياحة والفنادق.

- الحقوق والقانون.

- التمريض.

-الآثار.

- العلوم السينمائية.

جامعات أهلية وخاصة تقبل من 61% فأكثر

- كليات الطب 77%

- الأسنان 76%

- علاج طبيعي 74%

- صيدلة 72%

- طب بيطري 68%

- علوم حاسب 61%

- هندسة 66%