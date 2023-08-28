رئيس جامعة كفر الشيخ: قفزنا 100 مركز في تصنيف شنغهاي لأفضل جامعات العالم

أوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة كفر الشيخ تقدمت 100 مركز في تصنيف شنغهاي لأفضل جامعات العالم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتعزيز المكانة الدولية لها، في إطار تطوير الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي والدولة المصرية، لتعزيز المكانة الدولية للجامعات المصرية، والعمل على جذب مزيد من الطلاب الوافدين.

حريصين على استيفاء المعايير اللازمة

وأضاف دسوقي خلال مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز» أنّ جامعة كفر الشيخ حريصة على استيفاء المعايير اللازمة للمشاركة في كل التصنيفات العالمية، التي تعزز المكانة الدولية للجامعة.

تصنيف شنغهاي من أقدم وأقيم وأصعب التصنيفات

وتابع «تصنيف شنغهاي من أقدم وأقيم وأصعب التصنيفات على مستوى التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى وجود استراتيجية في جامعة كفر الشيخ لتعزيز المكانة الدولية للجامعة، وخطة الدولة في وضع الجامعات المصرية بالمكانة اللائقة بها على الساحة الدولية».