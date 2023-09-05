كليات متاحة أمام طلاب الدبلوم الزراعي في تنسيق الجامعات.. أبرزها التربية

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الكليات أمام طلاب وطالبات الدبلوم الزراعي نظام 5 سنوات، وذلك في تنسيق الجامعات 2023، الذي بدأ أمس للدبلومات، أبرزها كليات الزراعة على مستوى القاهرة والمحافظات.

كليات متاحة أمام طلبة الدبلوم الزراعي في تنسيق الجامعات

وبدأ طلاب الدبلومات الفنية، التسجيل في تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، أمس، حيث أتاح التنسيق الكثير من الكليات المتخصصة ترصدها «الوطن» في التقرير التالي:

- كلية الزراعة جامعة عين شمس.

- كلية الزراعة جامعة المنوفية.

- كلية الزراعة جامعة المنصور.

- كلية الزراعة جامعة الإسماعيلية.

- كلية التربية بجامعة المنوفية.

- كلية التكنولوجيا والتنمية الشعبة الزراعية الزقازيق.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

- المعاهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي.

- المعاهد العالي للسياحة والفنادق.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2023

- 60% فأكثر لطلاب الدبلومات التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق.

- 60% فأكثر لطلاب دبلومات المعاهد الفنية المتوسطة (الخدمة الاجتماعية- التجارة - والصناعي- السياحة والفنادق - دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة).

- 75% فأكثر لطلاب دبلومات المعاهد الفنية للتمريض، التابعة للجامعات، والمعاهد التابعة لوزارة الصحة شعبة تمريض.