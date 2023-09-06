مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة من 7 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 14 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب من 7 دول أوربية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» عن أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم أوضح وصول 14 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 7 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وسلوفاكيا والمجر والنمسا تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عثمان إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال 3 آلاف سائح اليوم بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، لافتا إلى أن الفنادق تستقبل نحو 28 ألف سائح على مدار الأسبوع الجاري، مؤكدا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق منذ بدء موسم الصيف الجاري.