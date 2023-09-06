بعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. ما الجامعات الخاصة المعتمدة؟

بالتزامن مع ظهور نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، يبدأ بعض الطلاب في البحث عن الجامعات الخاصة، ويسعون لمعرفة الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما حرصت الوزارة على تأكيده من قبل، إذ ناشدت طلاب الثانوية العامة من ضرورة التأكد من اعتماد الجامعة الخاصة قبل التقديم فيها.

وأشارت الوزارة من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية، إلى أن هناك 27 جامعة خاصة فقط معتمدة رسميا من الوزارة، ومنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

27 جامعة خاصة معتمدة فقط من التعليم العالي

لذا ومن خلال السطور التالية، يستعرض هذا التقرير أسماء الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي، والمتاحة أمام طلاب الثانوية العامة.

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية في القاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة في بني سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.‌

تنسيق الجامعات الخاصة

ـ كليات الطب البشري: 80%

ـ كليات طب الأسنان: 78%

ـ كليات العلاج الطبيعي: 76%

ـ كليات الصيدلة :72%

ـ كليات الهندسة: 68%

ـ كليات الطب البيطري: 68%

ـ كليات علوم الحاسب: 60%

ـ كليات الإعلام: 53%

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ كليات الآثار: 53%

ـ الحقوق: 53%

ـ التمريض: 53%

ـ علوم سينمائية: 53%

ـ السياحة والفنادق: 53%

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ التربية: 53%

الاقتصاد و العلوم السياسية: 53%