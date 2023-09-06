«العربية للتصنيع» تزيد رأس مال شركتها الطبية 17.4 مليون دولار

قرر اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة السابق رقم 12 لسنة 2020 بتأسيس الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، المُؤسسة بناءً على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الهيئة العليا للهيئة العربية للتصنيع، لتوطين صناعة المستلزمات الطبية.

الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية

وبموجب قرار رئيس «العربية للتصنيع»، والذي نشرته «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم؛ فإنه يتم زيادة رأس مال الشركة ليصبح 58.9 مليون دولار أمريكي، بدلاً من 41.5 مليون دولار أمريكي وقت تأسيس الشركة في 2020، بزيادة قدرها 17.4 ملايين دولار.

وتعمل الشركة على توطين الصناعات الطبية والمستلزمات وكل ما يلزم للنشاط الطبي والعلاجي، وتجميع وتصنيع الأجهزة الطبية، واستيراد وتصدير تلك الأجهزة لصالح الشركة أو للغير بالسوق المحلي والخارجي، وتقديم خدمات الصيانة والاستشارات والتدريب بمجال عملها، والتمثيل التجاري للشركات العالمية والمحلية في الداخل والخارج.

كما تعمل الشركة، على أعمال البحث العلمي والتطوير، وتملك براءات الاختراع.

إتاحة اجتماع مجلس الإدارة بوسائل الاتصال الحديثة

وأتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في قراره، انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للهيئة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي أو «الفيديو كونفرانس».