السكة الحديد تتسلم 50 عربة قطار «صُنع في مصر» من «العربية للتصنيع»

تسلمت هيئة السكك الحديدية، 25 عربة ضمن عقد تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع مختلفة الطرازات «375 عربة سطح- 300 عربة قلاب- 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق – 50 عربة سبنسة» من مصنع «سيماف» بحلوان، الذي يشتمل على نماذج من عربات البضائع والغلال وعربات القوى الجاري إنتاجها في المصنع لصالح هيئة السكك الحديدية في إطار متابعة العقود المبرمة بين الجانبين.

عقد تصنيع وتوريد 73 عربة قوى لتشغيل العربات المكيفة

تتضمن العقود عقد تصنيع وتوريد 75 عربة غلال، إذ تمّ تسليم 25 عربة وجار تجربة الـ25 عربة أخرى لتسليمها ليعقبها تسليم 25 عربة الأخيرة في هذا التعاقد بعد إجراء تجارب التشغيل الخاص بها، فضلاً عن عقد تصنيع وتوريد 73 عربة قوى لتشغيل العربات المكيفة الواردة من المجر، وفق تقرير لوزارة النقل.

وأشار تقرير وزارة النقل، إلى سعى الوزارة الحثيث لتعزيز صناعة النقل في مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الانفاق بهدف سد الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة «الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق» من الوحدات المتحركة وكل مكملات هذه الصناعة سواء «شراء جديد/ إصلاح/ رفع كفاءة/ صيانة».

خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية

أيضًا تعزيز صناعة مكونات السكك الحديدية «إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية»، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الاقتصادي الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة/ قطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية مما يوفر النقد الأجنبي.

كما تهتم وزارة النقل، بصقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية «مهندسين/ فنيين»، والاستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري مع إمكانية التوسع في الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصري.