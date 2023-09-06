جدول عروض أفلام ويس أندرسون في سينما زاوية.. مستمر حتى 7 أكتوبر

كشفت سينما زاوية في وسط البلد، عن جدول عروض برنامج أفلام المخرج الأمريكي ويس أندرسون، والذي يعرض على مدار شهر سبتمبر، ويتضمن 7 من أبرز أفلام المخرج ويس أندرسون التي تعتبر بمثابة رحلة داخل عوالمه السينمائية الفريدة، وذلك في الفترة من 8 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبل، وتقام العروض في تمام الساعة السابعة مساء.

‎يتميز ويس أندرسون بأسلوبه الدقيق الذي يمكن التعرف عليه من تكويناته، ألوانه و سيمتريته المعروفة، ويستكشف في أفلامه تعقيدات المجتمع الحديث، من حيث قضايا العرق والطبقة بعدسة على علاقات الأسر المفككة، وباستكشاف عميق للتجارب الإنسانية، تعمل أفلامه كدراسة مثيرة للاهتمام حول شعور الانتماء، ترويها شخصيات أبعد ما يكونوا عن الشعور بها.

جدول عروض برنامج «أعمال ويس أندرسون»:

- فيلم «The Royal Tenenbaums» إنتاج عام 2001 يعرض الفيلم يوم الجمعة 8 سبتمبر، ويعاد يوم الخميس 28 سبتمبر.

- فيلم «Rushmore» إنتاج عام 1998، يعرض يوم السبت 9 سبتمبر، ويعاد يوم السبت 23 سبتمبر.

- فيلم «The Life Aquatic with Steve Zissou» إنتاج عام 2004، يعرض يوم الخميس 14 سبتمبر، ويعاد يوم الجمعة 29 سبتمبر.

- فيلم «The Darjeeling Limited» إنتاج عام 2007، يعرض يوم الجمعة 15 سبتمبر، ويعاد يوم السبت 30 سبتمبر.

- فيلم «Fantastic Mr. Fox» إنتاج عام 2009، يعرض يوم السبت 16 سبتمبر، ويعاد يوم الخميس 5 أكتوبر.

- فيلم «The Grand Budapest Hotel» إنتاج عام 2014 ، يعرض يوم الخميس 21 سبتمبر، ويعاد يوم الجمعة 6 أكتوبر.

- فيلم «The French Dispatch» إنتاج عام 2021، يعرض يوم الجمعة 22 سبتمبر، ويعاد يوم السبت 7 أكتوبر.