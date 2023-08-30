عرض الفيلم السوري «نزوح» في سينما زاوية بعد «فينيسيا» و«لندن»

تبدأ سينما زاوية في وسط البلد، اليوم، عرض الفيلم السوري «نزوح» للمخرجة سؤدد كعدان ضمن برنامجها الأسبوعي، بعد نجاح عروضه ضمن برنامج فعاليات أيام القاهرة السينمائية في نسختها السادسة، الذي أقيم في مايو الماضي.

وتدور أحداث فيلم «نزوح» في سوريا التي مزقتها الحرب لسنوات طويلة، حول «زينة الفتاة البالغة من العمر 14 عاما، حين يتسبب صاروخ في تدمير سقف منزلها، وتدخل العائلة في صراع مع تصاعد وتيرة العنف حين تصر والدتها على الرحيل، بينما يرفض والدها ترك منزله والتحول إلى لاجئ».

يجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم، وهم كندة علوش، سامر المصري، وهالة زين، ونزار العاني، ودارينا الجندي.

تفاصيل فيلم «نزوح»

ويأتي عرض فيلم «نزوح» في دور العرض السينمائي المصرية بعد عرضه في مجموعة كبيرة من المهرجانات العالمية، بداية من العرض الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي حيث حصل على جائزة الجمهور، وهو أول فيلم عربي يحصل تلك الجائزة، إضافة إلى المشاركة في مهرجان لندن ومهرجان البحر الأحمر.