3 أفلام جديدة على جدول سينما «زاوية».. عرضت في «كان» و«فينيسيا»

كشفت سينما زاوية في وسط البلد عن 3 أفلام جديدة تستعد لعرضها ضمن برنامجها الأسبوعي الفترة المقبلة، وهي أفلام عرضت في مجموعة من أبرز المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم كما حصدت تلك الأفلام عدد من الجوائز الرفيعة، من بينهم الفيلم السوري «نزوح» والذي يحمل توقيع المخرجة سؤدد كعدان.

شارك فيلم «نزوح» في مجموعة كبيرة من المهرجانات السينمائية البارزة حول العالم، ولكن شهد عرضه السينمائي الأول في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي ضمن مسابقة «Orizzonti Extra»، وحصل الفيلم على جائزة الجمهور، كما رشح لجائزة أفضل فيلم بعد مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي.

تفاصيل فيلم «نزوح»

وتدور أحداث الفيلم حول الفتاة «زينة» التي تدمر منزلها بسبب الوضع في سوريا، وأمام رغبة والدتها في الرحيل ورفض والدها على أن يترك منزله ويتحول إلى لاجئ تتوالي الأحداث، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم: الفنانة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين، نزار العاني، ودارينا الجندي.

«السد» و«Master Gardener» أفلام جديدة في «زاوية»

وتتسع قائمة الأفلام الجديدة في سينما «زاوية» لتتضمن فيلم «السد» للمخرج اللبناني علي شري، وهو الفيلم الذي عرض في مسابقة نصف شهر المخرجين ضمن فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، كما شارك في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة، وحصل بطل الفيلم ماهر الخير على جائزة أفضل ممثل.

وذلك بجانب فيلم «Master Gardener» تأليف وإخراج بول شريد، والذي عرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي في قسم خارج المسابقة، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من: جويل إدجيرتون، سيجورني ويفر، كوينتيسا سوينديل وإيساي موراليس.