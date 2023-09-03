بعد تكريمه بـ«فينيسيا».. عرض 7 أفلام للمخرج ويس أندرسون في سينما زاوية

تستعد سينما «زاوية» في وسط البلد لتنظيم برنامج سينمائي جديد على مدار شهر سبتمبر الجاري، عن أفلام المخرج الأمريكي ويس أندرسون.

ويتضمن البرنامج 7 من أبرز أفلامه، لتكون بمثابة رحلة داخل عوالم «أندرسون» السينمائية الفريدة، ومن المقرر أن تكشف «زاوية» عن مواعيد عروض الأفلام خلال الفترة المقبلة.

ويستع برنامج أفلام المخرج ويس أندرسون ليشمل أفلام منها «The Grand Budapest Hotel» الحائز على 4 جوائز أوسكار، و«Fantastic Mr. Fox»، و«The French Dispatch»، إضافة إلى «Rushmore»، و«The Life Aquatic with Steve Zissou».

تكريم ويس أندرسون في مهرجان فينيسيا

ويأتي برنامج أفلام ويس أندرسون في سينما زاوية تزامنا مع تكريمه ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي، بجائزة «كارتييه جلوري»، والتي تمنح لشخصية قدمت مساهمة أصيلة بشكل خاص في صناعة السينما المعاصرة، وذلك بجانب عرض فيلمه الأحدث «The Wonderful Story of Henry Sugar» في قسم خارج المسابقة، وهو الفيلم الذي يجمع في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم رالف فينيس، بنديكت كومبرباتش وديف باتيل وبن كينجسلي وريتشارد أيواد.