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مقرر استثمارات الحوار الوطني: تعميق الصناعة المحلية يدعم الاقتصاد

كتب:

سهيلة هاني
10:34 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
أيمن محسب، عضو مجلس النواب

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

 قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني، إنَّ تعميق الصناعة المحلية سوف يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب توفير عديد من المكاسب منها توفير المنتجات للسوق الداخلية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وضبط الميزان التجاري، بالإضافة إلى أن تعميق الصناعة المحلية يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الوظائف الجديدة.

أهمية الصناعات المحلية 

وأضاف «محسب» في تصريحات لـ«الوطن» أن تصنيع المنتجات بمكونات محلية يعزز من قيمة المنتج، كما أنَّ الصناعات المحلية توفر احتياجات البلاد من الإنتاج بكل أنواع الصناعات المختلفة، مضيفًا أنَّ الدولة المصرية تعمل في هذا الاتجاه من خلال أكثر من اتجاه.

وثيقة ملكية الدولة 

وأشار مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني، إلى أن ضم الاقتصاد الغير الرسمي الذي يمثل تقريبا 40% من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، يمكن الدولة المصرية من مواجهة أزمة الدين العام، كما أن إيجاد الحلول البديلة للإقراض الخارجي وتحديد سبل لسداد الدين العام الحالي يمكن من خلال جدولته على فترات محددة، مشيرًا إلى أنَّ يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل وثيقة مليكة الدولة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.

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