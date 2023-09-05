مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: الإعفاءات الضريبة تدعم الصناعة

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن هناك عددا من التحديات التي تعوق ملف الصناعة في مصر، وعلى رأسها وجود خلل واضح في بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وغياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي ومصانع متوقفة ومقدمي الخدمات.

معوقات الصناعة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه من ضمن التحديات التي تعوق ملف الصناعة احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، بجانب عدم قدرة بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.

الإعفاءات الضريبية

وأشاد مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني بـ الإعفاءات الضريبية الأخيرة لدعم الصناعة حيث تنعكس بالايجاب على الإنتاج خلال الفترة المقبلة وتوفر السيولة النقدية للمصانع وتساعد المصانع المصدرة، مضيفا أن هذه الإعفاءات الأخيرة تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، وكذلك تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.