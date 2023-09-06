كاتب صحفي: العلمين حظت باهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية والعربية

قال الكاتب الصحفي محمد علي حسن، رئيس قسم الخارجي بجريدة «الوطن»، إنَّ الوسائل الإعلامية العربية والعالمية أبرزت مهرجان العلمين، إذ أكّدت أن العلمين الجديدة مدينة من الطراز الحديث وتضاهي المدن كثيرة حول العالم، وأنَّها مدينة لها قدرات وإمكانيات هائلة لاستضافة القمم والمؤتمرات الدولية وليس فقط مدينة تضم بعض الفعاليات والمهرجانات.

العلمين الجديدة مدينة عالمية

وأضاف رئيس قسم الخارجي بجريدة «الوطن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم منة الشرقاوي وأحمد الشاذلي عبر القناة الأولى، أنَّ مدينة العلمين الجديدة حظت باهتمام كبير من مختلف الوسائل الإعلامية الدولية والعربية فيما يتعلق بالتنظيم وروعة المكان وجماله، كما أنّّه حدث مقارنات بين مدينة العلمين قبل وبعد التطوير مثلما حدث في بعض الوسائل الإعلامية الأمريكية مثل تقرير «CNN» الذي رصد العلمين الجديدة كمدينة عالمية وليس صحراء مليئة بالألغام منذ الحرب العالمية.

تغطيات دولية متنوعة حول العلمين الجديدة

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ التقارير الدولية ووسائل الإعلام المختلفة تناولت تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة ومدى الجمال والتطوير الهائل الذي حدث بالمدينة الساحرة المطلة على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنَّ الطبيعة الخلابة لمدينة العلمين ساعدها على أن تكون مدينة جذب سياحي للأجانب والعرب وليس فقط المصريين.

ولفت إلى أنَّ الصحف العالمية والقنوات العربية قدمت تغطيات موسعة على مدينة العلمين، فمثلًا قناة (SKY NEWS) عملت موضوع هائل للغاية بعنوان «مهرجان العلمين.. أنشطة متنوعة لإسعاد زوار المدينة المصرية»، موضحًا أنَّ الوسائل الإعلام المتنوعة العربية والدولية أكدت على جزء هام وهو كون مهرجان العلمين متنوع، متابعًا أنَّ وكالة الأنباء الكويتية وصفت مهرجان العلمين بـ«الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط» وأشارت إلى العدد الضخم من الزوار فضلًا عن تنوع الفعاليات والأنشطة إلى جانب إبراز فعاليات المهرجان.

وأكمل أنَّه من أبرز الفعاليات الترفيهية التي تناولتها وسائل الإعلام العربية والدولية هي عرض أزياء المصمم مايكل سينكو، الذي تناول أزياء عن الهوية المصرية، مشيرًا إلى أنَّ موقع (ET) المختص بالفن نقل تصريحات للمصمم مايكل سينكو عن طريق جريدة «الوطن» حول تقديم عرض الأزياء المستوحى من الحضارة المصرية القديمة ومدى اعتماده على اللونين الذهبي والأسود المتعارف عليهم بالحضارة المصرية خلال عرضه، إلى جانب استخدامه لرموز الحضارة المصرية القديمة، مؤكّدًا أنَّ الحضارة المصرية مصدر إلهام لمصممي الأزياء حول العالم.

وواصل أنَّ صحيفة «الشرق الأوسط اللندنية» تناولت مهرجان العلمين من خلال تقرير عن حفلة النجمان اللبنانيان راغب علامة ونانسي عجرم، وذلك تحت عنوان «ليلة لبنانية في العلمين: راغب علامة ونانسي عجرم يطربان جمهور المدينة المصرية»، وركز التقرير على أغنية ختام فقرة الغناء لنانسي عجرم وهي «أنت مصري».