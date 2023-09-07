تزامنا مع قرب موعد بداية العام الدراسي الجديد، والذي سيوافق نهاية شهر سبتمبر الجاري، نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح للأمهات بشأن تغذية الأطفال خلال الدراسة وذهابهم إلى المدرسة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجمعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نصائح «الهلال الأحمر» للأمهات بشأن تغذية الأطفال خلال الدراسة، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع «فيس بوك».

«الهلال الأحمر» يوجه نصائح للأمهات بشأن تغذية الأطفال خلال الدراسة

نصحت جمعية الهلال الأحمر المصري، الأمهات بإحضار وجبة إفطار سليمة لأبنائهم قبل ذهابهم إلى المدرسة، بشرط أن تحتوي على عدد من العناصر الأساسية المهمة، والتى جاءت كالتالي:

- ماء.

- نشويات.

- حليب.

- فيتامينات ومعادن.

- بروتين.

بما يحافظ على صحته الجسدية واعتياده على نظام غذائي سليم

ليس ذلك فقط، بل نصحت جمعية الهلال الأحمر المصري، الأمهات بإحضار وجبة إفطار سليمة لأبنائهم لاصطحابها معهم إلى المدرسة، بشرط أن تحتوى على عدد من العناصر الأساسية الهامة، والتى جاءت كالتالي:

- حليب.

- بروتين.

- نشويات.

- ماء.

- فيتامينات ومعادن.

وبذلك تكون الأمهات قد حققت التغذية السليمة لأبنائهم خلال اليوم الدراسي، منذ استيقاظه وحتى عودته من المدرسة، بما يحافظ على صحته الجسدية وإعتياده على نظام غذائي سليم ومتكامل.

ويذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري، تحرص على نشر العديد من النصائح والموضوعات الهامة، التى تهم عدد كبير من المواطنين، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بزك»، كى تصل لأكبر عدد ممكن من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي، بفئاتهم وأعمارهم المختلفة.