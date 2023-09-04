«الهلال الأحمر» تقدم نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع

نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنواع وأسباب ارتفاع ضغط الدم، الذي يعاني منه عدد كبير من الأشخاص، خاصة كبار السن، بالإضافة إلى نشر عدد من النصائح الغذائية التي يجب الاعتماد عليها من قبل مريض الضغط المرتفع للحفاظ على صحته، وذلك في إطار الدور الخدمي التي تقدمه الجمعية لرواد السوشيال ميديا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أنواع ارتفاع ضغط الدم، ونصائح غذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع «فيس بوك».

أنواع ارتفاع ضغط الدم

النوع الأول: ضغط الدم الأولى

*أسبابه: «الوراثة، الإفراط في تناول الملح».

النوع الثاني: ضغط الدم الثانوي

*أسبابه: «عيوب خلقية فـي الـقـلـب، الإرهـاق النفسي، قلةالحركة، تنــاول أدويـة معينه، مثل حـبـوب مـنـع الحمل وأدوية الـتـنـحـيـف، اضطراب بعض الهـرمـونـات ومسـكـنـات الأوجـاع بـدون وصفة طبية».

*يمكن علاج هذا النوع من الضغط بتجنب تناول المواد المذكورة أعلاه.

نصائح غذائية لمرضي ضغط الدم المرتفع

1- الإقلال مـن استخدام ملح الطعام، وتجنب أي مصادر للملح، مثل: «رقائق البطاطس المحمرة والبسكويت المملح والمكسرات المملحة».

2- الابتعاد عن استخدام الأغذية المحفوظة والوجبات السريعة، لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم.

3- الإقلال من السكر فـي الأطـعـمة والمشـروبات، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن.

4- الإقلال مـن الشاي والقهوة، ويمكن تناول النوعيات الخالية من الكافيين.

5- الامتناع عن الأطعمة الغنية بالكولسترول.