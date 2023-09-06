«الهلال الأحمر» تنشر 6 نصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي.. السر في الشنطة

نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عددا من النصائح لطلاب المدارس المقبلين على العام الدراسى الجديد 2023 - 2024، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجمعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نصائح «الهلال الأحمر» لطلاب المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع «فيس بوك».

6 نصائح لطلاب المدارس قبل بداية العام الدراسي من «الهلال الأحمر»

1- الاختيار السليم للحقيبة المدرسية.

2- أن يكون حزام الكتف بالشنطة المدرسية مبطنا من الداخل.

3- أن يكون وزن الحقيبة المدرسية أقل من 10% من وزن الطالب.

4- ألا تكون الحقيبة المدرسية بحزام كتف واحد فقط.

5- أن تحتوى الحقيبة المدرسية على أكثر من جيب لتوزيع الوزن.

6- لا ينصح باستخدام الحقائب المدرسية المزودة بالعجلات، لأنها لا تتناسب مع حجم الطفل، وتتسبب في آلام الظهر والكتف.

اللقاءات التوعوية لـ«الهلال الأحمر» داخل المدارس

وكشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر الصفحة الرسمية لها، عن اللقاءات التوعوية التى نفذتها داخل المدارس بالمحافظات المختلفة، حيث تم تنفيذ لقاءات توعوية داخل 41 مدرسة بمحافظة القاهرة استفاد منها 4100 طالب، و30 مدرسة بمحافظة الجيزة استفاد منها 3000 طالب، و8 مدارس بمحافظة القليوبية استفاد منها 800 طالب، بالإضافة إلى 30 مدرسة بمحافظة الإسكندرية استفاد منها 3000 طالب، و13 مدرسة بمحافظة دمياط، استفاد منها 1300 طالب.