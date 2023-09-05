«الهلال الأحمر» ينشر أعراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم.. احذر الأسباب

نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، الذي يعاني منه عدد كبير من الأشخاص، خاصة كبار السن، وذلك في إطار الدور الخدمي التي تقدمه الجمعية لرواد السوشيال ميديا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أعراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية «الهلال الأحمر المصري» بموقع «فيس بوك».

أعراض ارتفاع ضغط الدم

- الصداع والدوخة.

- ثقل كبير في الجسد وخمول في الأعضاء.

- الشعور الدائم بالغثيان والإعياء.

- الآلام الشديدة في مؤخرة الرأس.

- حدوث تسارع في نبضات القلب.

- الشعور الدائم بالتوتر والتفكير الشديد.

- الإصابة بنزيف دائم في الأنف.

- الإحساس بالتعب الشديد والخمول والكسل بشكل دائم.

- تأثر الرؤية كثيرا.

- حدوث تورم في الأطراف خاصة السفلية منها.

أعراض إنخفاض ضغط الدم

- ينخفض ضغط الدم عندما يصبح ضخ الدم الإنقباضي أقل من 90 ملم زئبق أو ضخ الدم الإنبساطي أقل من 60 ملم زئبق بصورة مفاجئة عن معدلاته الطبيعية.

- في الغالب يكون ذلك بسبب فقدان الجسم لكمية من السوائل عن طريق إفراز الغزير من العرق أو الإصابة بإسهال.

خطورة انخفاض ضغط الدم

- يسبب نقص ضغط الدم نقصا حادا في كمية الدم المشبع بالأكسجين، وهذا قد يسبب تلفا حادا في بعض أعضاء الجسم.

- عندما ينقص الأكسجين المتجه للمخ يحدث إغماء.

- عندما ينقص الأكسجين المتجه إلى الكلى يحدث فشل كلوى حاد.

- عندما ينقص الأكسجين المتجه إلى القلب يحدث هبوط قلبي حاد.

- كل هذه الأمور قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل الطبي السليم معها من البداية.