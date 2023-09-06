في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي.. هل تتحول قصة حياتها لمسلسل تلفزيوني؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض فيروس كورونا، منذ 3 أعوام، وبرغم رحيلها بجسدها، ولكنها ما زالت موجودة بأعمالها الفنية التي ستظل خالدة في أذهاننا، وسيظل السؤال هل تتحول قصة حياتها لمسلسل تلفزيوني؟

ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي، تحدثت الراحلة من خلال حوار سابق لـ«الوطن»، عن رأيها إذ تم تقديم حياتها بكل مشكلاتها وتفاصيلها خلال عمل فني، لتؤكد أنها لا تفضل ذلك على الإطلاق، خاصة أن حياتها بها جوانب خفية، ولا تريد إبرازها للجمهور، فهي تريد أن يتذكرها الجمهور بكل الإيجابيات التي حاولت تقديمها خلال مشوارها الفني.

وأضافت رجاء الجداوي، أن كل أعمال السير الذاتية التي تم تقديمها لم تكن ناجحة من وجهة نظرها، فلم يستطع كاتب أو مؤلف أن يبرز تفاصيل حياة الفنان بصورة إيجابية وحقيقية في الوقت ذاته.

وفاة رجاء الجداوي

رحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي، في يوليو 2020 بعد معاناة استمرت 43 يوما مع فيروس كورونا، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتحل اليوم ذكرى ميلاد رجاء الجداوي .