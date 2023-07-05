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ابنة رجاء الجداوي في ذكرى وفاتها: كانت تتقبل فكرة الموت ولا تخشاه

كتب:

مريم جاد
04:54 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، عبر برنامج «هذا الصباح»، والذي يقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، تقريرا عن حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي لُقبت بـ«أيقونة الشياكة»، وذلك في ذكرى وفاتها.

نشاط وطاقة متجددة

وقالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية، إن والدتها كانت نشيطة ودائمة التجدد، ولا تطلب مساعدة من أحد أبدا، متابعة «دايما كانت تتحدى الظروف، وتقوى على الحياة، وتمدنا بالطاقة الإيجابية».

ابنة رجاء الجداوي: كانت تُلقب حفيدتها بـ«نور العين»

وأضافت «أميرة»، أن والدتها كانت تلقب حفيدتها «روضة» بـ«نور العين»، وكانت دائمًا تتقبل فكرة الموت بكل رضا ولا تخشاه، ولكنها كانت ترغب بأن تستمر في العيش من أجل أسرتها فقط.

 

 

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