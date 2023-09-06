موعد الكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية.. والأوراق المطلوبة
كتب:
كيرلس مجدي
11:21 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
تنسيق الكليات
أعلنت جامعة الإسكندرية، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة لعام 2024/2023، الذي ينطلق 16 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 19 أكتوبر المقبل وفقا لموعد كل كلية.
مواعيد الكشف الطبي في كليات جامعة الإسكندرية 2022 - 2023
وجاءت مواعيد الكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية كالتالي:
- كلية التمريض بالإضافة إلى معهد التمريض بمقر الوحدة الطبية بكلية التمريض من 16 إلى 21 سبتمبر.
- كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة طلبة سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.
- كلية العلوم بالشاطبي ومحرم بك، يقام الكشف الطبي بمقر كلية العلوم مبنى إعدادي بالشاطبي من 16 إلى 21 سبتمبر.
- كلية التربية ورياض أطفال بمقر الوحدة العلاجية بكلية التربية النوعية من 16 إلى 21 سبتمبر.
- زراعة سابا باشا من 16 إلى 19 سبتمبر بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بسابا باشا.
- زراعة الشاطبي بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بالشاطبي من 16 إلى 21 سبتمبر.
- كلية الصيدلة بالوحدة العلاجية بكلية الصيدلة من 16 إلى 19 سبتمبر.
- كلية الهندسة من 16 إلى 21 سبتمبر.
- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.
الفنون الجميلة بمقر الوحدة العلاجية بكلية الفنون الجميلة من 16 إلى 19 سبتمبر.
- كلية الطب البيطري، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة، سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.
- كلية التربية من 16 إلى 21 سبتمبر.
- كليات «الآداب، الأعمال، سياحة وفنادق، حقوق» من 26 سبتمبر إلى 16 أكتوبر، بمبنى كلية التجارة.
الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية
1- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها
2- أصل شهادة الميلاد «كمبيوتر» وصورة منها
3- بطاقة الترشيح للقبول بالكلية
4- فیزا جامعية من البنك الأهلي المصري
5 - عدد 6 صور شخصية حديثة
6 - صورة من بطاقة الطالب
7 - صورة من بطاقة ولي أمر الطالب
8 - نموذج 2 جند للطلاب الذكور
9 - بطاقة 6 جند للطلاب مواليد 2004 وما قبلها
10 - ملف بلاستيك «بلون أخضر أو أزرق للذكور وأحمر أو أبيض للإناث».
11- المصروفات الدراسية ورسوم الكشف الطبي + طوابع التقديم
12 - طلب الالتحاق يتم الحصول عليه من الكلية