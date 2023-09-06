رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد الكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية.. والأوراق المطلوبة

كتب:

كيرلس مجدي
11:21 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
تنسيق الكليات

تنسيق الكليات

أعلنت جامعة الإسكندرية، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة لعام 2024/2023، الذي ينطلق 16 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 19 أكتوبر المقبل وفقا لموعد كل كلية.

مواعيد الكشف الطبي في كليات جامعة الإسكندرية 2022 - 2023

وجاءت مواعيد الكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية كالتالي:

- كلية التمريض بالإضافة إلى معهد التمريض بمقر الوحدة الطبية بكلية التمريض من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة طلبة سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية العلوم بالشاطبي ومحرم بك، يقام الكشف الطبي بمقر كلية العلوم مبنى إعدادي بالشاطبي من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية التربية ورياض أطفال بمقر الوحدة العلاجية بكلية التربية النوعية من 16 إلى 21 سبتمبر.

- زراعة سابا باشا من 16 إلى 19 سبتمبر بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بسابا باشا.

- زراعة الشاطبي بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بالشاطبي من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الصيدلة بالوحدة العلاجية بكلية الصيدلة من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية الهندسة من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.

الفنون الجميلة بمقر الوحدة العلاجية بكلية الفنون الجميلة من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية الطب البيطري، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة، سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية التربية من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كليات «الآداب، الأعمال، سياحة وفنادق، حقوق» من 26 سبتمبر إلى 16 أكتوبر، بمبنى كلية التجارة.

 

 

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية 

1- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها

2- أصل شهادة الميلاد «كمبيوتر» وصورة منها

3- بطاقة الترشيح للقبول بالكلية

4- فیزا جامعية من البنك الأهلي المصري

5 - عدد 6 صور شخصية حديثة

6 - صورة من بطاقة الطالب

7 - صورة من بطاقة ولي أمر الطالب

8 - نموذج 2 جند للطلاب الذكور

9 - بطاقة 6 جند للطلاب مواليد 2004 وما قبلها

10 - ملف بلاستيك «بلون أخضر أو أزرق للذكور وأحمر أو أبيض للإناث».

11- المصروفات الدراسية ورسوم الكشف الطبي + طوابع التقديم

12 - طلب الالتحاق يتم الحصول عليه من الكلية

اقرأ المزيد:

موعد وخطوات حجز الكشف الطبي في جامعة القاهرة.. رابط متاح

موعد الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي

موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة المنصورة.. وطريقة الحجز على نظام «ابن سينا»

موعد الكشف الطبي في جامعة بني سويف للطلبة المستجدين
بقلم كيرلس مجدي