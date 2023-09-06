موعد الكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية.. والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة الإسكندرية، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة لعام 2024/2023، الذي ينطلق 16 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 19 أكتوبر المقبل وفقا لموعد كل كلية.

مواعيد الكشف الطبي في كليات جامعة الإسكندرية 2022 - 2023

وجاءت مواعيد الكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية كالتالي:

- كلية التمريض بالإضافة إلى معهد التمريض بمقر الوحدة الطبية بكلية التمريض من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة طلبة سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية العلوم بالشاطبي ومحرم بك، يقام الكشف الطبي بمقر كلية العلوم مبنى إعدادي بالشاطبي من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية التربية ورياض أطفال بمقر الوحدة العلاجية بكلية التربية النوعية من 16 إلى 21 سبتمبر.

- زراعة سابا باشا من 16 إلى 19 سبتمبر بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بسابا باشا.

- زراعة الشاطبي بالوحدة العلاجية بكلية الزراعة بالشاطبي من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الصيدلة بالوحدة العلاجية بكلية الصيدلة من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية الهندسة من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.

الفنون الجميلة بمقر الوحدة العلاجية بكلية الفنون الجميلة من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية الطب البيطري، بمقر الوحدة العلاجية بالمدينة الجامعية طلبة، سموحة من 16 إلى 19 سبتمبر.

- كلية التربية من 16 إلى 21 سبتمبر.

- كليات «الآداب، الأعمال، سياحة وفنادق، حقوق» من 26 سبتمبر إلى 16 أكتوبر، بمبنى كلية التجارة.

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية

1- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها

2- أصل شهادة الميلاد «كمبيوتر» وصورة منها

3- بطاقة الترشيح للقبول بالكلية

4- فیزا جامعية من البنك الأهلي المصري

5 - عدد 6 صور شخصية حديثة

6 - صورة من بطاقة الطالب

7 - صورة من بطاقة ولي أمر الطالب

8 - نموذج 2 جند للطلاب الذكور

9 - بطاقة 6 جند للطلاب مواليد 2004 وما قبلها

10 - ملف بلاستيك «بلون أخضر أو أزرق للذكور وأحمر أو أبيض للإناث».

11- المصروفات الدراسية ورسوم الكشف الطبي + طوابع التقديم

12 - طلب الالتحاق يتم الحصول عليه من الكلية