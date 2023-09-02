موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة المنصورة.. وطريقة الحجز على نظام «ابن سينا»

أعلنت جامعة المنصورة، عن خطوات حجز موعد الكشف الطبي للطلاب المستجدين لكليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024، ومعرفة موعد الكشف الطبي، وحجز ميعاده ومكانه، من خلال الدخول على نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات، وكذلك سداد الرسوم الدراسية، واستكمال إجراءات القيد وتقديم الأوراق المطلوب في الكلية المرشح لها، على أن يكون بداية التقديم هو يوم 9 سبتمبر 2023.

حجز موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة المنصورة

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان، أنه على الطلاب المستجدين لكليات جامعة المنصورة للعام الجامعي 2023/2024، عند الحصول على بطاقة الترشيح لإحدى كليات الجامعة حجز موعد الكشف الطبي ومعرفة مكانه عن طريق الدخول على نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات حيث يتم اتباع الآتي:

خطوات حجز موعد الكشف الطبي بجامعة المنصورة

1- الدخول على نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات من على الرابط التالي http://sce.mans.edu.eg/ والذي سيتم فتحه للتسجيل أمام الطلاب بداية من يوم 9/9/2023.

2- الدخول بالرقم القومي واختيار الكلية المرشح إليها.

3- الضغط على الدفع الإلكتروني للحصول على كود فوري.

4- دفع مقابل الكشف الطبي باستخدام كود فوري.

5- يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة لتسجيل بياناته واستيفاء الاستمارة الطبية، ويظهر لها مكان وموعد الكشف الطبي.

6- يلتزم الطالب بالمكان والموعد المحددين لعمل الكشف الطبي.

7- إذا لم يحضر في الموعد المحدد يمكنه الدخول على النظام وحجز موعد جديد.

9- يتم تسجيل نتيجة الكشف الطبي مباشرة على نظام ابن سينا.

استكمال إجراءات القيد في الكلية وتقديم الأوراق المطلوبة

وعقب الانتهاء من إتمام الكشف الطبي، يتوجه الطالب المستجد إلى كليته لاستكمال إجراءات القيد في الكلية وتقديم الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم الدراسية بطرق السداد التي أعلنت عنها الجامعة.