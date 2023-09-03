موعد وخطوات حجز الكشف الطبي في جامعة القاهرة.. رابط متاح

أتاحت جامعة القاهرة، رابط حجز موعد الكشف الطبي، أمام جميع طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكليات المختلفة، بداية من سبتمبر الجاري حتى أول العام الدراسي الجديد للجامعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023.

خطوات حجز الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023

- تبدأ خطوات حجز الكشف الطبي جامعة القاهرة 2023 بملء الاستبيان الطبي من الموقع الإلكتروني للجامعة، عبر هذا الرابط.

- الحصول على رقم الطالب والرقم السري (مع الاحتفاط به لاتمام عملية التسجيل قبل التوجة إلى الكشف الطبي)

- الحصول على كود الدفع لرسوم الكشف الطبى عن طريق فوري.

- طباعة طلب استخراج بطاقة البنك.

- تحميل الصورة الشخصية وتسجيل البيانات.

الكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة جامعة القاهرة ميدان الجيزة

- طباعة استمارة الكشف الطبي، والتوجه إلى الكشف الطبي حسب الموعد المسجل في الاستمارة.

- الكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة - جامعة القاهرة – ميدان الجيزة.

- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي، إحضار المستندات التالية: «بطاقة الرقم القومي، صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع، أصل و2 صورة من ايصال سداد فوري، صورتين شخصيتين».

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشارت إلى أنه يجرى العمل لإعداد ملف طبي كامل لكل طالب، وذلك لمتابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، مع تخصيص أماكن مجهزة لانتظار الطلاب منعًا للتكدس وحفاظًا على سلامتهم خلال إجراء الكشف الطبي داخل الجامعات المختلفة.