موعد الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي موعد الكشف الطبي للطلاب ذوي الهمم الراغبين في الالتحاق بالكليات النظرية بالجامعة، دون التقيد بمجموع الثانوية العامة 2023، أي بحد أدنى 50%، وذلك بعد العرض على اللجنة الطبية التي تحدد نسبة الإصابة لكل طالب.

موعد الكشف على الطلاب ذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي

ووافق الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على تشكيل اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية دون شرط المجموع للعام الجامعي 2023 /2024، وطبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه اللجنة تعمل تحت إشراف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب والإدارة العامة للخدمات الطبية وسيتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية يوم الأحد 17 سبتمبر 2023.

تشكيل لجنة طبية في جامعة جنوب الوادي

وأكد أن اللجنة تتشكل من الدكتور عميد كلية الطب رئيسا للجنة، والدكتور رئيس قسم طب وجراحة العيون أو من ينوب عنه، والدكتور رئيس قسم جراحة العظام، أو من ينوب عنه والدكتور رئيس قسم المخ والأعصاب أو من ينوب عنه، وسيتم الاستعانة بأي قسم يحتاج عرض الطالب عليه دون هذه الأقسام.